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Aktüel İTO'ya göre eylülde fiyat artışları
Aktüel

İTO'ya göre eylülde fiyat artışları

İTO verilerine göre, İstanbul'da eylülde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,47 ve toptan fiyatlar yüzde 2,62 arttı - Kentte, eylülde yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 11,66 ve toptan fiyatlar yüzde 13,40 yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 12:45:16 -
İTO'ya göre eylülde fiyat artışları

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, eylülde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,47 ve toptan fiyatlar yüzde 2,62 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Eylül 2020 itibariyle İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 1,47 arttı. Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,62 yükseliş kaydetti.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 11,66, toptan fiyatlarda yüzde 13,40 artış yaşandığı görüldü.

- Sektörel bazda değişim oranları

Perakende fiyatlar eylülde bir önceki aya göre, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 8,84, giyim harcamalarında yüzde 1,99, diğer harcamalar grubunda yüzde 1,85, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,67, gıda harcamalarında yüzde 1,26, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,81 ve konut harcamalarında yüzde 0,56 arttı.

Bu dönemde, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında ise yüzde 0,99 azalış görüldü.

Toptan fiyatlar ise eylülde aylık bazda, madenler grubunda yüzde 8,71, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 5,24, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,28, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,99 yükselirken, kimyevi maddeler grubunda yüzde 9,06, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,27 geriledi.

Mensucat grubunda ise fiyat hareketi izlenmedi.


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