İTO’dan güçlü ekonomi için üç formül

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yıllardır aşılamayan büyüme ve cari açık sarmalını kırmak için riskli olsa da bir hamle yapmanın tam zamanı olduğunu aktardı.

İyimser senaryoda önümüzde çok önemli 1,5-2 yıl olduğunu kaydeden Avdagiç, her şirketin kendi içinde bir yolculuğa çıkacağını, ihtiyaçlarını yeniden sorgulayacağını belirtti.

O sürenin iyi değerlendirilmesi için “Tasarruf etmek, bu tasarrufla yatırım yapmak ve katma değerli ihracatla büyümek” konularının önemli olduğunu belirten Avdagiç, “Bu 3 ilkeye uymak zorundayız. Özellikle yeni normalde firmalarımızın işletme içi kaynak dağılımını gözden geçirmeleri gerekiyor. Bütçelerimize bu gözle bakmaya başlamakta fayda var. Bugüne kadar alışkanlıklarımızı değiştiremediğimiz için dijital dönüşümü erteliyorduk. Şimdi değişime direnmenin önünde bir engel kalmadı. Virüs, bir bakıma zihnimizi açacak, yeni bakış açıları kazandıracak” ifadelerini kullandı.

“Türkiye, pandemiyle mücadelede ‘geçer not’ aldı”

Avdagiç, Covid-19 salgınının iş dünyasına yansımalarını da değerlendirdi.

Ertelenen talebin geri gelmesi için hükümetin ve ekonomi yönetiminin birçok tedbir aldığını, önümüzdeki 5-6 ay içinde toparlanmanın yönünün belirginleşeceğini ifade eden Avdagiç ”Türkiye, pandemiyle mücadelede ‘geçer not’ aldı. Türk özel sektörü, fabrikalardan ofislere koronaya geçit vermemeye kararlı. Maliyetlerine katlanarak, her türlü önlemi alıyor. Fabrikalarımızda, iş yerlerimizde alınan tedbirlerin sokakta da karşılık bulması halinde, salgının dünyadaki olası yeni dalgalarını da başarıyla atlatacağız” diye konuştu.