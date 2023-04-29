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Ekonomi İTO’dan ‘El Verin Ev Yapalım Konut Seferberliği’ için destek çağrısı
Ekonomi

İTO’dan ‘El Verin Ev Yapalım Konut Seferberliği’ için destek çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-04-29 15:28:00 -
İTO’dan ‘El Verin Ev Yapalım Konut Seferberliği’ için destek çağrısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, hayırseverleri ‘El Verin Ev Yapalım Konut Seferberliği’ne katılmaya çağırdı.

Avdagiç, Twitter paylaşımında oda olarak depremin yıkıcı gücüyle sarsılan 11 ile ilk andan itibaren kesintisiz yardımı sürdürdüklerini aktardı. ‘El Verin Ev Yapalım Konut Seferberliği’ projesiyle depremzede vatandaşların normal yaşam şartlarına dönmeleri çabası içerisinde olduklarını belirten Avdagiç, şunları kaydetti: “Kalıcı konut kampanyasına destek olmak gayesiyle Odamızın katkılarının yanında ‘1 metrekare de siz bağışlayın’ diyerek üyelerimize yönelik kampanyamızı başlattık. Bir blok, bir daire veya 1 metrekare ayrımı gözetmeden tüm İstanbul iş dünyasını ve hayırseverleri kampanyaya katılmaya davet ediyorum.”

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