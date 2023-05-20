İTO’dan Akit’e geçmiş olsun ziyareti

HABER MERKEZİ İSTANBUL

Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki merkez binasında 27 Nisan’da meydana gelen ve İBB İtfaiyesince 60 saatte söndürülemeyen yangın felaketinde gazetemizi, Akit TV’yi ve yeniakit.com.tr’yi ağır şekilde etkileyen felaketin üçüncü haftasına girerken, gazetemize destek ve geçmiş olsun ziyaretleri de sürüyor. Yangının ilk günlerinde Akit Medya Grubu’nu yalnız bırakmayarak destek ziyaretine gelen İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç’ten sonra İTO meclisi de bizi ziyaret etti.

İTO Meclis Başkanı Erhan Erken, Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün, Meclis Üyesi Gürbüz Aksu, Meclis Üyesi Erdal Cesar, Komite üyesi Bülent Küçük, Komite Üyesi Halil Çelik, yangında ağır hasar alan binamıza gelerek, yöneticilerimize geçmiş olsun dileklerini iletti. Bina önüne kurulan geçici çadırda gerçekleşen ziyarete ev sahipliği yapan Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine teşekkür etti.