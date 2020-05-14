İTO Başkanı Avdagiç: “Gümrüklerdeki araç sayısı pandemi öncesini yakalıyor”

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye dış ticaretinde Güneydoğu, Kuzeydoğu ve Batı kapılarının önemli bir yer tuttuğunu belirterek, salgının ilk döneminde buralardan çıkış yapan araçların önce hızlı bir şekilde azaldığını ancak şimdilerde pandemi öncesinin yüzde 95’ini yakaladığını bildirdi.



İstanbul Ticaret Üniversitesi açıklamasına göre, üniversitenin başlattığı "Başkanlar İş Dünyasının Üniversitesinde" başlıklı konferans serisinin ilk konuğu İTO Başkanı Şekib Avdagiç oldu.



Üniversite-İş Dünyası İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Muhittin Adıgüzel’in yönettiği ve üniversitenin Youtube kanalı üzerinden gerçekleştirilen toplantıda konuşan İTO Başkanı Avdagiç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin başladığı ilk dönemlerde Türkiye’nin salgının başladığı Çin’in bıraktığı boşluğu nasıl doldurabileceğini ve bundan istifade ederek ihracatını nasıl arttırabileceğini konuştuklarını anımsattı.



Avdagiç, "O dönem bunun global bir mesele olacağını öngöremedik ancak şubat sonunda bu konu ile ilgili ihtimaller ve yeni süreç belirdi. Burada hükümeti özellikle Sağlık Bakanlığı’nı ayrı bir yere koymak gerekiyor. İlk günden itibaren Sağlık Bakanlığı girişimlerde bulundu, protokolleri hazırladı, ilaçlarla ilgili planlamalarını yaptı. Böylece birçok ülkeye göre salgın bizde geç başladı ve kontrollü bir şekilde ilerledi. Sağlıkta geldiğimiz iyi nokta, ekonomide de artık bazı şeyleri kontrol edebildiğimizin habercisi aslında." değerlendirmesinde bulundu.



Salgının ilk günlerinde 18 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı pakette kredi ödemelerindeki kolaylık ve kısa çalışma ödeneğinin olumlu adımlar olduğunu dile getiren Avdagiç, bunların istihdam oranının korunması ve işsizliğin artmamasını sağlayacak adımlar da olduğunu bildirdi.





- "Gümrüklerdeki araç sayısı pandemi öncesini yakalıyor"





Türkiye dış ticaretinde Güneydoğu, Kuzeydoğu ve Batı kapılarının önemli bir yer tuttuğunu aktaran Avdagiç, salgının ilk döneminde buralardan çıkış yapan araçların önce hızlı bir şekilde azaldığını ancak şimdilerde pandemi öncesinin yüzde 95’ini yakaladığını kaydetti.



Bazı sektörlerin salgının yayılmaması için zorunlu olarak bitme noktasına geldiğini ancak birçok sektörde ilerleme dahi olduğunu ve temkinli bir iyimserlik içerisinde olduklarını aktaran Avdagiç, "Ancak vakalar tepe noktasına ulaştı artık inişe geçecek demek de aşırı bir iyimserlik olur, tedbirlerimizi uygulamaya devam etmeliyiz." uyarısında bulundu.



İTO olarak salgın sürecinde "Önce hayatta sonra ayakta kalmamız lazım" şeklinde bir motto oluşturduklarını belirten Avdagiç, "Hizmetlerimizi sürdürüyoruz ancak personelimizin sağlığını da düşünüyoruz. Bütün işlerde fiziki mesafeye riayet ediyoruz." ifadesini kullandı.







- "İTO’nu kurduğu meslek liseleri maske ve dezenfektan üretiyor"





İTO’nun salgın sürecinde toplumun zarar görmemesi için yoğun çaba içerisinde gösterdiğini belirten Avdagiç, İTO’nun kurduğu 54 meslek lisesi olduğunu ve pandeminin başlamasından hemen sonra bunların maske ve dezenfektan üretmesi için destek olduklarını aktardı.



"Biz Bize Yeteriz Kampanyası"na da ciddi bir katkı verdiklerini ve nefes kredisini hayata geçirerek üyelerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını dile getiren Avdagiç, mart ayından bu yana salgına rağmen şirket açılış rakamlarında beklediklerinden çok daha az bir düşüş yaşandığını kaydetti.





- "Gençler müteşebbis olmalı"





Gençlere yönelik tavsiyelerde de bulunan Avdagiç, gençlerin mezuniyetten sonra ağırlıklı olarak maaşlı işlerde çalıştıklarını, masa başı iş, binek araç ve telefon talep ettiklerini ve bunun hem kendilerinin hem de ülkenin gelişimi için risk olduğunu dile getirdi.



Şekib Avdagiç, gençlerin müteşebbis olma konusunda ülke olarak gelişmiş ülkelerin altında olduğunu ifade ederek, bu konuda İstanbul Ticaret Üniversitesi başta olmak üzere üniversitelere büyük iş düştüğünü aktardı.





- Üniversiteden İTO yöneticilerine teşekkür





İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ise İTO’nun İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin kurucusu ve en büyük destekçisi olduğunu belirterek, Şekib Avdagiç’in şahsında tüm İTO yöneticilerine teşekkür etti.



İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin pandemi sürecinde internet üzerinden önemli etkinlikler yapmaya devam ettiğini dile getiren Oğurlu, "Başkanlar İş Dünyasının Üniversitesinde" konferansları ile Türkiye’nin en büyük odalarının başkanlarını ağırlayacaklarını ve ilk programda üniversitenin kurucusu İTO’nun başkanını ağırlamanın ise kendileri açısından en doğru seçim olduğunu dile getirdi.





