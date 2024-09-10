İtirafçının arkadaşı ‘üstünü kapatıyorlar’ diyerek tek tek açıkladı!

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

İfadesinde Narin Güran cinayetine ilişkin detayları itiraf eden Nevzat Bahtiyar, 200 bin TL karşılığında küçük kızın cansız bedenini ortadan kaldırdığını açıklamıştı.

“Her şeyin üstünü kapatıyorlar"

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın arkadaşı Emrah Ergin de canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cansız bedeni taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın böyle bir şeyi yapması karşısında hayrete düştüğünü belirten Ergin, Bahtiyar'ın 4 aydır elektriksiz yaşadığını söyledi. Ergin, Narin'in amcası Salim Güran'ın Bahtiyar'a "Senin elektriğini getireceğim, inşaatını yapacağım" diyerek ikna etmiş olabileceğini iddia etti.

"Bu köyün hepsi akrabadır. Yabancı yoktur aralarında." diyen Ergin'in "Onun için her şeyin üstünü kapatıyorlar." sözleri ise çok konuşulacak cinsten.