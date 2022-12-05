İtiraf edemedikleri bir şey var! Türkiye'nin anahtarını küresel güçlere teslim edecekler

Bugünkü köşe yazısında 6’lı masanın Türkiye’nin geleceğini ABD'li danışman Jeremy Rifkin’e teslim ettiklerini açıklayan Barlasın yazısı özetle şöyle.

Seçim kazanmak istemiyorlar

Türk siyasetinde üslup farkı rekabet kavramını devre dışı bıraktı. Özellikle CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 6'lı masa siyasetin seçim kazanmak ve ülkeyi yönetmek demek olmadığını adeta ispat etmeye çalışıyorlar.

Danışılmadan adım atmayacaklar

6'lı masanın teorisyenleri, kim Cumhurbaşkanı seçilirse seçilsin kendilerine danışılmadan hiçbir adımın atılmayacağını ileri sürüyorlar.

FETÖ ve HDP’yi unutmayalım

Anlayacağınız seçilmiş bir Cumhurbaşkanı, 6'lı masanın üyelerinden teker teker onay almak zorunda. Bir de masanın görünmeyen üyeleri olan FETÖ ve HDP'yi de unutmayalım.

Böyle ülke yönetilir mi? Elbette yönetilmez. ABD de bunun farkında ki şimdiden danışman adı altında bazı ABD kayyumları danışman adı altında siyasette belirmeye başladı. İsimleri danışman ama Türkiye'ye gelmeye bile tenezzül etmiyorlar. Talimatlarını telekonferanslarla veriyorlar. 6'lı masa kazanması durumunda danışman görüntüsündeki bu yabancı danışmanlardan talimat bekleyecek. Bu danışmanlar Türkiye'de olmayacak, video konferanslarla siyasete müdahale edecekler.

İnandırıcılıktan yoksun

Kılıçdaroğlu'nun vizyon projesini biraz izledim. İnandırıcılıktan yoksun hayali vaatler havalarda uçuşuyordu.

Ancak itiraf etmedikleri bir şey var; Seçilirlerse Türkiye'nin anahtarını küresel güçlere teslim edecekler. CHP'nin geleceğinin ABD'li danışman Jeremy Rifkin'e emanet edilmesinin başka ne açıklaması olabilir ki?

İçler acısı

Gördüğünüz gibi 6'lı masanın durumu içler acısı... Keşke Türkiye'deki muhalefet bu durumda olmasa... Peki iktidar neler yapıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise seçim sürecine girmiş olmamıza rağmen ülkenin sorunlarına çözüm bulmak için koşturmaya devam ediyor. Türkiye'nin alt yapısını tamamlarken gelecek yüzyılını da planlıyorlar.

En son olarak Gabar dağları arasında çok büyük petrol rezervi olduğu yönünde müjdeli haberler geliyor. Detaylarını sanırım yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğreniriz.

Erdoğan, önümüzdeki yüzyılda başta enerji olmak üzere Türkiye'nin her yönden kendine yeten bir ülke olması için gereken adımları hızla atıyor.