İthalatta koruma önlemleri çelik üreticisini sevindirdi

Ticaret Bakanlığının, “İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, kararı memnuniyetle karşıladıkları açıklamasında bulundu. Yayan, “AB’nin bize karşı aldığı tedbirleri karşılıksız bırakmayacağımızı göstermesi açısından kararı önemli buluyoruz.

Bundan sonra başka ülkelerin benzer uygulamalarını da karşılıksız bırakmayacağımızı vurgulaması açısından alınan karar bizim için değerli” ifadesini kullandı. Yaban, ek mali yükümlülüğün belirlenen tarife kontenjanlarının aşılması durumunda hayata geçeceğini sözlerine ekledi.