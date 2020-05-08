İtfaiyeci ve zabıta memur alımları

Bartın Belediyesi için itfaiyeci ve zabıta alımları Resmi Gazetede yayınlandı.

"Amasra Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri ve zabıta memuru alınacaktır." şeklinde bir açıklama yapıldı.

Başvuru belgelerini www.amasra.bel.tr internet adresinden temin edebilirsini.

Başvuru yapmak için, gereken belgelerle birlikte 08/06/2020 tarihinden 12/06/2020 tarihi mesai bitimine kadar, Amasra Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.