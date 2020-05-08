  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

İtfaiyeci ve zabıta memur alımları

İtfaiyeci ve zabıta memur alımları bugün Resmi Gazetede yayınlandı. Bartın Amasra Belediyesi memur alımı için Resmi Gazeteye ilan verdi. Söz konusu ilanda yapılacak başvuru şartları, alım şartları ve kaç personel alınacağı bildirildi. Peki ama Bartın Belediyesi işçi alımı ne zaman ve hangi kontenjanlar üzerinden yapılacak? İşte itfaiyeci ve zabıta alım detayları...

Yeniakit Publisher
2020-05-08 11:22:00 -
İtfaiyeci ve zabıta memur alımları

Bartın Belediyesi için itfaiyeci ve zabıta alımları Resmi Gazetede yayınlandı. 

"Amasra Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri ve zabıta memuru alınacaktır." şeklinde bir açıklama yapıldı.

Başvuru belgelerini www.amasra.bel.tr internet adresinden temin edebilirsini.

Başvuru yapmak için, gereken belgelerle birlikte 08/06/2020 tarihinden 12/06/2020 tarihi mesai bitimine kadar, Amasra Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı