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Aktüel

İtfaiye ekipleri 5. katın penceresinden düşen kediyi atlama çadırıyla kurtardı

Bahçelievler’de bir binanın en üst katındaki boş dairenin penceresinde mahsur kalan kedi için itfaiye ekipleri atlama çadırı kurdu.

2020-04-21 09:23:13 -
İtfaiye ekipleri 5. katın penceresinden düşen kediyi atlama çadırıyla kurtardı

Bahçelievler’de bir binanın en üst katındaki boş dairenin penceresinde mahsur kalan kedi için itfaiye ekipleri atlama çadırı kurdu. 5. kattan atlama çadırına düşen kedi, ekiplerce kurtarıldı.


Bahçelievler’de bir kedinin 5 katlı binanın en üst katındaki boş dairenin penceresinde mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar alan ekipler merdivenli itfaiye aracıyla olay yerine gelerek kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bir ekip merdivenle kedinin bulunduğu pencereye kadar çıkarken, başka bir ekip ise kedinin düşme ihtimalini göz önünde bulundurarak aşağıya atlama çadırı açtı. Pencerede bekleyen kedi, itfaiye aracının sesiyle ürkerek, son bir hamle yapıp çatıya çıkmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden kedi 5. kattan atlama çadırının üzerine düşerek yara almadan kurtarıldı. Çadırın üzerine düşen kedi, bir anda aşağıya inip kaçarak gözden kayboldu. İtfaiye ekiplerinin kediyi kurtarma çalışmaları ise vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

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