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Spor

ITF ve grand slam turnuvalarından tekerlekli sandalye tenisine maddi destek

Yeniakit Publisher
2020-06-01 23:42:54 -
ITF ve grand slam turnuvalarından tekerlekli sandalye tenisine maddi destek

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ve 4 grand slam turnuvası (Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon Açık ve Amerika Açık) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan tekerlekli sandalye tenisine 300 bin dolar bağışladı.

ITF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, yardımdan maddi zorluk çeken tekerlekli sandalyeli tenisçilerin ve ulusal federasyonların faydalanacağı duyuruldu.

Açıklamada, mart ayından beri 88 ITF onaylı tekerlekli sandalye etkinliğinin iptal edildiği veya ertelendiği hatırlatıldı.

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