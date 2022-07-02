İTÇÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler eğitimini tamamladı

YENİ AKİT ANKARA

"Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanında TÜBİTAK Projesi Yazma Eğitimi" İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Proje Genel Koordinatörlüğü, Proje Destek Ofisi tarafından organize edilerek tamamlandı.

TÜBİTAK projelerinde deneyimli eğitmenler Proje Destek Ofisinden Öğretim Görevlisi Sümeyye Sınır, Teknoloji Transfer Ofisinden Öğretim Görevlisi Dr. Tuğbanur Özen Balaban ile İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinden (İSMER) Öğretim Görevlisi Dr. Berhan Çoban tarafından verilen eğitimde, proje ön hazırlık proje formu hazırlama süreçleri, proje yönetimi, proje değerlendirme ve etik gibi proje yönetiminden bütçelemeye, değerlendirme ölçütlerinden ekip oluşturmaya kadar tüm aşamalar anlatıldı. Eğitimlerin açılış ve kapanış oturumlarına katılarak araştırmacılarla görüş alışverişinde bulunan Proje Genel Koordinatörü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Akbulut, sosyal ve beşeri bilimlerin diğer alanlarla entegrasyonuna önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Akbulut, bilim ve teknoloji alanındaki yeniliklerin eş zamanlı olarak toplumu ve kültürü etkilediğini ve bu sebeple yeni teknolojilerin geliştirilmesinde sosyal ve beşeri bilimlerin temel araştırma bileşeni olarak sürece dahil edilmesinin şart olduğunu kaydetti.

Özgün değer, yapılabirlik, yöntem, yaygın etki gibi başlıkların projelerin olmazsa olmazı olduğunu aktaran Prof. Dr. Akbulut, proje geliştirmenin sabır gerektiren bir süreç olduğuna dikkat çekerek; “Birincide yaparsın olmaz, ikincisinde yaparsın olmaz. Sabırlı olup pes etmezseniz, amacınıza ulaşırsınız.” diyerek sözlerini noktaladı. TÜBİTAK SOBAG projeleri eğitimi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Akbulut tarafından kursiyerlere katılım sertifikalarının verilmesi ile sona erdi.