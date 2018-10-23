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İtalyanlar Yusuf için birbirine girdi

Sezon başında Real Sociedad'dan Yusuf Yazıcı için gelen 13 milyon euroluk teklifi geri çeviren Trabzonspor, ara transferde milli oyuncuyu gönderebilir.

23 Ekim 2018 Salı 09:22
İtalyanlar Yusuf için birbirine girdi

Avrupa takımlarının Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı'ya ilgisi kesilmiyor. İtalyan medyası son olarak Seri A ekiplerinden Cengiz Ünder'in de formasını giydiği AC Roma ve Fiorentina'nın genç futbolcu için harekete geçtiğini yazdı.

ROMA VE FIORENTİNA KAPIŞIYOR
Posta'nın İtalyan basınına dayandırdığı haberde, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için Fiorentina ve Roma'nın karşı karşıya olduğu belirtildi.  Yusuf için Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma daha öncede girişimlerde bulunmuş ama sonuç alamamıştı. 

SEZON BAŞI REAL SOCİEDAD İSTEMİŞTİ
Sezon başındaki İspanyol ekibi Real Sociadad'dan gelen 13 milyon euroluk teklifi geri çeviren Trabzonspor'un 15 milyon euroluk bir teklife yeşil ışık yaptığı belirtildi. 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 09:22
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