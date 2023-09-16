İtalyanlar Türkiye'nin "kokusuna" geliyor

Lojistik avantajlar, tüketici bilincinin artması ve güzellik trendlerine olan ilgi, Türkiye’de kozmetik sektörünün günden güne büyümesine katkı sağlıyor. İtalyan firmalarının global iş geliştirmelerini destekleyen Italian Trade Agency – ITA’nın organizasyonuyla Türkiye’ye gelecek olan 100 İtalyan kozmetik üreticisi, 27-29 Eylül tarihleri arasında Türkiye’deki kozmetik ve güzellik sektörünün önde gelen etkinliklerinden Beauty Istanbul’da yer alacak.

Türkiye ilgi odağı

Türkiye kozmetik sektörü, büyüme hacmi ve lojistik avantajlarıyla globalde ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Türkiye’nin Avrupa, Asya, Afrika ve Ortadoğu ülkeleri arasında bir köprü olarak görülmesi, Türkiye’ye olan ilgiyi artırıyor. Dünya kozmetik pazarının 2022 büyüklüğü 400 milyar Euro olarak kaydedilirken, İtalya’nın 13,3 milyar avroluk cirosu ile sektördeki potansiyelinin yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

İtalyanlar pay artırmak istiyor

2022 yılında Türkiye’nin kozmetik ithalatında yüzde 6’lık bir paya sahip olan İtalyan kozmetik üreticileri 2023’te de bu payı büyütmeyi hedefliyor. Italian Trade Agency – ITA organizasyonu ile Türkiye’ye gelecek olan 100 İtalyan kozmetik üreticisi, Türkiye’deki kozmetik ve güzellik sektörünün önde gelen etkinliklerinden Beauty Istanbul’a katılacak. İtalyan katılımcılar bu fuar ile birlikte Türkiye pazarındaki iş birliklerini geliştirmeyi ve yeni ürünlerini global ziyaretçilere sunmayı hedefliyor.