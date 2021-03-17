İtalyanlar Türkiye'nin büyümesine hayran kaldı! "Tüm dünyayı şaşırttı" deyip duyurdular

Türkiye ekonomisi salgına rağmen 2020'de yüzde 1,8, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9 büyüme kaydetti. Muhalefet her ne kadar "kriz" söylemlerini köpürtmek istese de büyüme rakamları dünya çapında takdirle karşılandı.

Türkiye ekonomisi hakkında çarpıcı yazı

Roberto Bongiorni, Avrupa'nın gözde, itibarlı ve etkin ekonomi gazetelerinden biri 'İl Sole 24 Ore'de Türkiye'nin pandemi dönemi ekonomik performansına ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Çin'den sonra en başarılı ülke

Yazıda, "Türkiye koronavirüs salgınına rağmen 4. çeyrekte yüzde 5,9 büyüdü. G20'de yalnızca Çin Türkiye'den daha başarılı oldu." denildi. Büyüme rakamlarına dikkat çekilen yazıda, "Pandemiye rağmen ekonomik eğilim herkesi şaşırttı." ifadelerine yer verildi.

80 milyar dolar yatırım

Sağlık alanına yapılan yatırımlara da yer verilen yazıda, Türkiye'nin son sekiz yılda kamu ve özel projelere 80 milyar dolar yatırım yaptığı vurgulandı.

Biri büyümeden bahsetse saflıkla suçlanırdı

Türk ekonomisinin performansıyla dünyayı şaşırttığı ve 2020'nin son çeyreğinde % 5,9 büyüme kaydettiği belirtilen yazıda "Salgının dünyayı felç ettiği bu zamanlarda, biri ekonomik büyümeden bahsetmiş olsaydı alay edilmese bile saflıkla suçlanırdı." yorumuna yer verildi.

2021 öngörülerine de yer verilen haberde, "Fitch, HSBC ve Goldman Sachs 2021 tahminlerini revize ederek sırasıyla +% 4,7,% 4,2 ve +% 5,5'e yükseltti." denildi.

"Alınan önlemler sonuç verdi"

Ekonomide üretkenliğin önemli ölçüde arttığı belirtilen haberde, hükümet tarafından son zamanlarda yürürlüğe koyulan önlemlerin meyvelerini verdiği vurgulandı.

Rezervlere dikkat çekildi

Rezervlere ilişkin son duruma dikkat çekilen yazıda, "Krizin en endişe verici belirtilerinden biri olan likidite krizi de yavaş yavaş azalmaktadır. Bu, rezervlerin durumundan da görülebilir. Geçen Kasım ayında 87 milyar dolar olan rezerv, Şubat ayında 95,5 milyar dolara çıktı." denildi.

Erdoğan'ın faiz politikasına vurgu

Roberto Bongiorni, yazısında yorumuna yer verdi.