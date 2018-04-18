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İtalyanlar açıkladı! Beşiktaş'a İsrailli golcü

İtalyan basını, Beşiktaş'ın RB Salzburg'da forma giyen golcü futbolcu Munas Dabbur'la yakından ilgilendiğini yazdı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 15:04
İtalyanlar açıkladı! Beşiktaş'a İsrailli golcü

İtalyan menşeili Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, Siyah Beyazlılar'ın RB Salzburg'da forma giyen Munas Dabbur'la yakından ilgilendiğini yazdı.

Haberde Beşiktaş'ın 25 yaşındaki golcü futbolcuyu bir süredir gönderdiği gözlemciler vasıtasıyla yakından izlediği kaydedildi.

Öte yandan İsrailli futbolcuyla ilgilenen diğer kulüpler arasındaysa başta Lazio olmak üzere Arsenal, Fiorentina, Sevilla, Tottenham Hotspur ve Villarreal'in de olduğu öğrenildi.

RB Salzburg'la olan sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Dabbur, bu sezon takımıyla çıktığı 46 maçta 26 gol 16 asist kaydederek tüm dikkatleri üzerine çekti.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 15:04
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