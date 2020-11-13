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Aktüel İtalya'nın Lampedusa adasına üç teknede 200'ü aşkın göçmen ulaştı
Aktüel

İtalya'nın Lampedusa adasına üç teknede 200'ü aşkın göçmen ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 21:05:07 -
İtalya'nın Lampedusa adasına üç teknede 200'ü aşkın göçmen ulaştı

ROMA (AA) - İtalya'nın Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa adasına, 200'den fazla göçmeni taşıyan üç teknenin ulaştığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Akdeniz’i geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 2 teknedeki 168 göçmenin Lampedusa adasının güneyinde İtalyan Sahil Güvenlik botuna alınarak adaya taşındığı belirtildi.

Haberde, adaya ulaşmaya çalışan ve durumları İtalyan güvenlik güçlerince izlenen 5-6 tekne daha olduğu ifade edildi.

Akdeniz'i geçerek Avrupa Birliği (AB) topraklarına ulaşmaya çalışanlara bağımsız destek sunan "Alarmphone" isimli sosyal medya oluşumunun paylaştığı bilgiye göre, bugün Lampedusa'ya ulaşan 3'üncü teknede de yaklaşık 70 kişi bulunuyor.

Öte yandan, Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Malta'nın Libya Sahil Güvenliği adına yayımladığı NAVTEX ile Libya açıklarında tehlike içinde olan bir tekne olduğuna dair bildirim aldıklarını ancak gemilerinin İtalyan makamlarınca limandan ayrılmasına izin verilmediği için göçmenleri kurtarmaya gidemediklerini belirtti.

- İtalya'ya deniz üzerinden gelen göçmen sayısı arttı

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, yılbaşından bugüne kadar deniz üzerinden 31 bin 214 göçmen İtalya’ya ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 9 bin 944 iken, 2018'de ise 22 bin 518 idi.

İtalya'ya bu yıl gelen göçmenlerin yüzde 40'ının Tunuslu, yüzde 12'sinin de Bangladeşli olduğu belirtildi.

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