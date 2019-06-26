0553 313 94 23

İtalya'nın dev kulübü Yusuf Yazıcı'ya talip oldu!

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Trabzonspor forması giyen Yusuf Yazıcı'ya talip olduğu ortaya çıktı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:47
İtalya'nın dev kulübü Yusuf Yazıcı'ya talip oldu!

İtalyan Corriere dello Sport'ta yer alan haber göre, Lazio'nun, Sırp oyuncusu Sergej Milinkovic'i transfer etmesi halinde A Milli Takımının ve Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı için teklif götürebileceğini iddia etti.

Merkez orta saha oyuncusu olan Milinkovic'in, iyi bir paraya transfer etmeye hazırlanan Roma kulübünün oyuncu satması halinde, transferin gözde ismi Yusuf Yazıcı için bordo-mavili kulüple görüşmelerini son aşamaya getireceği belirtiliyor.

Sırp oyuncuyu resmi olarak elinden çıkarması halinde bordo-mavili kulüple temaslarını hızlandırması beklenen İtalyan kulübünün, Yusuf Yazıcı için 20 milyon Euro'luk bir teklifle Karadeniz ekibinin kapısını çalması bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:47
  1. Yusuf Yazıcı
  2. Trabzonspor
  3. Lazio
  4. İtalya
  5. İtalya Serie A

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile Brüksel'deki NATO Karargahı'nda bir araya geldi.
    1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD..
    2. Sahil güvenlikten hayat kurtaran..
    3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank..
    4. Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Dereli..
    5. Enerji veren besinler nelerdir?
    6. İtalyan yüzücüler Erzurum'da kampta
    7. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu;..
    8. Ordu’da çevre ve turizm zabıtası
    9. MYP Lideri Yılmaz, Bahçeli -Akşener..
    10. THY’nin ’rüya uçak’ olarak..
    11. Atıcılıkta ilk olimpiyat kotası
    12. Merkezefendi’de ilaçlama çalışmaları..
    13. Emlak Konut’tan yatırımcılara yepyeni..
    14. Eyüpsultan ve Kağıthane'deki market..
    15. Sıcaktan bunalanlar okulun bahçesine..
    16. Ülke şokta! Teröristler köyde katliam..
    17. VM Doğum Akademisi başlıyor
    18. Bülent Arınç'tan çok konuşulacak yeni..
    19. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! O..
    20. Malatya’daki mültecilerin durumu..
    21. TCMB döviz kurları
    22. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    23. Eyüpsultan’da temizlik ve tadilat..
    24. DenizBank'tan "Enflasyona Endeksli..
    25. Irmakta mahsur kalan mandaya operasyon
    26. Irmakta mahsur kalan mandaya operasyon
    27. Rusya'dan flaş S-400 ve Türkiye..
    28. ABD’li ve İsrailli yetkililer..
    29. Güvenlik güçleri telsizi bırakıp..
    30. Mürettebatın söndü sandığı alevler..
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler