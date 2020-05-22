italyan kadın Picasso'nun 1 milyon avroluk tablosunu kazandı

Fransa'da yardım kampanyası için yapılan çekilişte İtalyan bir kadın, ünlü ressam Pablo Picasso'nun yağlı boya tablosunu kazandı.

Picasso'nun, organizatörlerin 1 milyon euro değer biçtiği natürmort (Still Life) tablosu için Paris'te Christie's müzayede evinde elektronik çekiliş düzenlendi. Tabloyu kazanan biletin sahibi İtalyan Claudia Borgogno oldu.

Çekiliş için her biri 100 eurodan 100'den fazla ülkede 51 bin 140 bilet satılmıştı. Satıştan elde edilen kazancın Madagaskar ve Kamerun'daki köylere su götürülmesi için harcanacağı belirtildi.

Organizatörler, İtalya'da aralık ayında başka bir kişi tarafından satın alınan şanslı biletin, Borgogno'ya hediye edildiğini açıkladı.

Tablonun, milyarder koleksiyoncu David Nahmad tarafından çekiliş için verildiği, Nahmad'a 900 bin euro ödeme yapılacağı ifade edildi.