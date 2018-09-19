THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

İtalyan Hakem Rocchi Galatasaraylıları çıldırttı!

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenip Türk Telekom Stadı'nın çimlerine gömdüğü maçı yöneten İtalyan hakem Rocchi, kararlarıyla sarı-kırmızılıları çileden çıkardı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 10:14
İtalyan Hakem Rocchi Galatasaraylıları çıldırttı!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenip Türk Telekom Stadı'nın çimlerine gömdüğü maçı yöneten İtalyan hakem Gianluca Rocchi, kararlarıyla sarı-kırmızılıları çileden çıkardı.

2010 yılında Atletico Madrid ile oynanan maçı yöneten ve kararlarıyla Cimbom'u resmen doğrayan İtalyan hakem, bu kez sarı-kırmızılıların muhteşem futboluna set çekemedi.

7'inci dakikada Lokomotiv Moskovalı oyuncunun ceza alanı içinde topu eliyle indirdiği pozisyonu göremeyen Rocchi, ikinci yarıda da da tartışmalı bir pozisyonda penaltıyı vermedi.

Rus ekibinden Corluka'nın Linnes'e yaptığı kırmızı kartlık hareketi seyretmekle yetinen Rocchi, Galatasaray'ın en iyi isimlerinden Ndiaye'yi ise hiç düşünmeden kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

İtalyan hakem Rocchi'nin 90 dakika içinde verdiği tek doğru karar uzatma dakikalarında Emre Akbaba'nın kaleci tarafından düşürüldüğü pozisyonda çaldığı penaltı düdüğüydü.

PENALTIYI YEDİ

7. dakikada gelişen atakta ceza sahası içinde topun rakip oyuncunun eline çarptığı düşünen sarı-kırmızılı futbolcular penaltı bekledi. Uzun süre hakeme itirazlarda bulunan oyuncuların bu isteği hakem tarafından yanıt bulmadı ve mücadele devam etti.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 10:14
  1. ŞAMPİYONLAR LİGİ Haberleri
  2. ŞAMPİYONLAR LİGİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Aziz Kocaoğlu İzmirlilerden özür dilemeli"
    1. "Aziz Kocaoğlu İzmirlilerden özür..
    2. Başkan, uçağı AK Parti’ye vasiyet etse..
    3. ALES başvuruları başladı
    4. Yutkunursa ölebilir! Minik Hiranur'un..
    5. 17 yaşındaki Funda Acı’dan 10 gürdür..
    6. ‘Silahsız bölge’ye dünyadan tam destek
    7. Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçimlerde..
    8. Adana’da 'yan bakma' kavgasında..
    9. Loris Karius'tan derbi yorumu!..
    10. Borsa, piyasaya yükselişle başladı
    11. Adana'da dolandırıcıların yeni yöntemi..
    12. İtalyan Hakem Rocchi Galatasaraylıları..
    13. Üzerlerine taş parçası yağdı! Ölümden..
    14. Sezonu Evora İzmir’le açacaklar
    15. Mimarlar imar barışı mesaisinde
    16. TOKİ’nin indirim kampanyası başlıyor
    17. Uçak düşürme sonrası Donald Trump ilk..
    18. Avustralya’da iğneli çilek sorununa..
    19. Sona yaklaşılan Halkalı-Gebze Banliyö..
    20. Bayrampaşa’da feci kaza! Lüks araba..
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    8 milyar TL’yi, M. Kemal nereden bulmuş olabilir?
    8 milyar TL’yi, M. Kemal nereden bulmuş olabilir?
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı

    Günün Karikatürü

    19 Eylül 2018
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk