İtalyan futbolcudan Pepe yorumu: Şaşkınım

Juventus'un yıldız savunmacısı Giorgio Chiellini, İtalya-Portekiz maçının ardından yaptığı açıklamada Pepe'nin Beşiktaş'ta oynamasına şaşırdığını söyledi.

İtalya Milli Takımı'nın yıldız stoperi Giorgio Chiellini, Portekiz Milli Takımı ile oynadıkları maçta oynayan Pepe ile ilgili konuştu.

"Herkese örnek olmalı"

Pepe'nin kaliteli bir oyuncu olduğunu ve Beşiktaş'ta oynadığı için şaşırdığını belirten Chiellini, "Pepe, Real Madrid'de çok önemli bir oyuncuydu, onun Beşiktaş'ta olmasına şaşırdım. İlerleyen yaşına rağmen üst düzey seviyede devam edebilecek bir oyuncu. Herkese örnek olmalı" ifadelerini kullandı.



İtalya ile Portekiz arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşması 0-0 sona ererken, Pepe karşılaşmada süre almadı.