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İtalyan devi Roma, Trabzonspor'un 17 yaşındaki genç yıldızı Behlül Aydın'ı takibe aldı!

İtalya Serie A takımlarından Roma, Trabzonspor'un genç oyuncusu Behlül Aydın'ı yakın takibe aldı.

08 Kasım 2018 Perşembe 02:56
İtalyan devi Roma, Trabzonspor'un 17 yaşındaki genç yıldızı Behlül Aydın'ı takibe aldı!

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR- İtalya Serie A ekiplerinden Roma, ligimizdeki Türk gençleri keşfetmeye devam ediyor. İlk olarak Cengiz Ünder'i kadrosuna katan ve sonrasında ligimizdeki gençleri keşfetmeyi planlayan Roma'nın yeni gözdesi Behlül Aydın oldu.

Roma Sportif Direktörü Monchi'nin Trabzonspor'un U21 takımında forma giyen 17 yaşındaki Behlül Aydın'ı izlemeye aldığı ve Roma temsilcilerinin genç oyuncu hakkında bilgiler topladığı öğrenildi. Roma kurmaylarının Beylül Aydın'ı ilk olarak Mart ayında oynanan Galatasaray U19 - Trabzonspor U19 karşılaşmasında dikkatlerini çektiği kaydedildi.

Behlül Aydın geçtiğimiz aylarda Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzalamıştı.

 

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 02:56
  1. Behlül Aydın
  2. Trabzonspor
  3. Roma
  4. Roma Sportif Direktörü Monchi
  5. Trabzonspor U21
  6. İtalya Serie A

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