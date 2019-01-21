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İtalyan basını yazdı! Bonservisi zorunlu olarak alınacak

Beşiktaş'ın Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Ljajic'in sözleşmesinde bulunan zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle bonservisinin alınabileceğini yazdı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 19:35
İtalyan basını yazdı! Bonservisi zorunlu olarak alınacak

Beşiktaş'ın sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic, Akhisarspor maçıyla birlikte Siyah Beyazlılar'da 17'nci maçına çıktı. Sözleşmesinde zorunlu satın alma maddesi bulunan Sırp yıldızla ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.

Beşiktaş'ın sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic, Akhisarspor maçıyla birlikte Siyah Beyazlılar'da 17'nci maçına çıktı. Sözleşmesinde 6,5 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi bulunan Sırp futbolcuyla ilgili İtalyan basınından gündem yaratan bir iddia geldi.

Şartlar belli

Toro adlı internet sitesinin yayımladığı haberde Beşiktaş'ın Torino'yla yaptığı anlaşmaya göre zorunlu satın alma opsiyonunun devreye girmesi için 17 maçın yanı sıra Siyah Beyazlılar'ın ligi ilk 3'te bitirme şartının da olduğu ifade edildi.

Sezon sonunda belli olacak

Haberde Kara Kartal'ın 27 yaşındaki futbolcuyu şu an için satın almak zorunda olmadığı ve böyle bir zorunluluğun oluşması için sezon sonunun beklenmesi gerektiğinin altı çizildi. Öte yandan Ljajic'in Torino'ya geri dönme ihtimalinin ise çok zor olduğu kaydedildi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 19:35
  1. Beşiktaş
  2. Ljajic

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