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İtalyan basını resmen duyurdu! Galatasaray'dan Shaqiri bombası

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, Galatasaray'ın ara transfer döneminde Liverpool'da forma giyen Xherdan Shaqiri'yi transfer etmek için girişimlere başlayacağını belirtti.

10 Kasım 2018 Cumartesi 02:44
İtalyan basını resmen duyurdu! Galatasaray'dan Shaqiri bombası

Yaz aylarında Shaqiri’yi transfer etmek için çok çaba harcayan Galatasaray, bunu başaramamıştı. Yıldız kanat oyuncusu, tercihini Liverpool’dan yana kullandı. Ancak düzenli olarak ilk 11 şansını bulamıyor. Menajer Jurgen Kloop, futbolcusunun sürekli oynayabileceği bir takıma kiralanmasına izin verdi. İtalya basınından Tuttomercatoweb’e göre Galatasaray bu gelişme üzerine harekete geçti. Shaqiri için ocak ayında kiralama teklifi yapılacak.

GENELLİKLE YEDEK KALIYOR

Her iki kanatta ve orta sahanın ortasında görev yapabilen İsviçreli futbolcu, bu sezon Premier Lig’de 7 karşılaşmaya çıktı. 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Liverpool’un elinde birçok üst düzey hücumcu olduğu için Kloop onu yedek bırakmak zorunda kalıyor. Shaqiri de bu durumdan son derece rahatsız. Liverpool’la 2023’e kadar mukavelesi bulunan Shaqiri konusunda Sarı-Kırmızılılar, bedelsiz kiralama formülünü kabul ettirmeye çalışacak.

MALİ DURUM BÜYÜK BİR SIKINTI

Finansal Fair Play konusunda çok büyük sıkıntıları bulunan Cim-Bom’da bonservis bedeli ödenerek futbolcu transfer edilme ihtimali son derece düşük. Özellikle Shaqiri gibi pahalı bir isimde en fazla kiralama bedeli verilebilir. Bu rakamın da son derece makul olması gerekiyor. İsviçreli futbolcunun, Liverpool’la uzun süreli bir sözleşmeye sahip olması, işleri kolaylaştırıyor. Çünkü “Kırmızılar” sezon bitimi oyuncuyu yeniden rahatlıkla kadroya çağırabilecek.

Akşam

 

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 02:44
  1. Galatasaray
  2. Xherdan Shaqiri
  3. Liverpool
  4. İtalya
  5. Premier Lig
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