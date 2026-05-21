Maden suyu, su veya ev yapımı ayran tercih edilmeli: Bayramda risk taşıyor! Doğal ürünler mineralli sular önemli...

Günlük tuz tüketiminin büyük önem taşıdığını vurgulayan İyigün, “Dünya Sağlık Örgütü günlük yaklaşık 5 gram yani bir çay kaşığı kadar tuz tüketimini öneriyor. Ancak bayram sofralarında salamura ürünler, kavurmalar, hazır içecekler ve işlenmiş gıdalar nedeniyle bu miktarın çok üzerine çıkılabiliyor. Fazla tuz tüketimi tansiyon hastaları için ciddi risk oluşturuyor” dedi. Bayram boyunca su tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini kaydeden İyigün, “Gazlı ve şekerli içecekler yerine su, maden suyu veya ev yapımı ayran tercih edilmeli. Özellikle sıcak havalarda yetersiz sıvı tüketimi tansiyon dengesini bozabiliyor ve kalbin yükünü artırabiliyor” ifadelerini kullandı. Beslenmenin yanında hareketin de önemli olduğuna değinen İyigün, “Bayram boyunca uzun saatler oturmak yerine kısa yürüyüşler yapmak, asansör yerine merdiven kullanmak ve gün içinde hareketli kalmak kalp sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Bayram sadece yemek odaklı geçirilmemeli. Uyku düzeni, stres kontrolü ve dinlenme de kalp sağlığını koruyan önemli unsurlar arasında yer alıyor” dedi. Özellikle ileri yaş grubundaki vatandaşların ani göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı veya baş dönmesi gibi belirtileri ciddiye alması gerektiğini söyleyen İyigün, “Bayramda ‘nasıl olsa geçer’ düşüncesiyle belirtilerin göz ardı edilmesi ciddi sonuçlara yol açabilir. Sağlıklı bir bayram geçirmek için ölçülü beslenmek, hareket etmek ve vücudun verdiği sinyalleri dikkate almak gerekiyor” diye konuştu.