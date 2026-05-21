Sağlık
Maden suyu, su veya ev yapımı ayran tercih edilmeli: Bayramda risk taşıyor! Doğal ürünler mineralli sular önemli...
Haber Merkezi

Maden suyu, su veya ev yapımı ayran tercih edilmeli: Bayramda risk taşıyor! Doğal ürünler mineralli sular önemli...

Maden suyu veya ev yapımı ayran tercih edilmeli diyen Doktor Ufuk İyigün, gazlı ve şekerli içecekler yerine bayramda doğal kaynak olan ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi...

Kurban Bayramı’nda artan kırmızı et, tatlı ve tuz tüketiminin kalp sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturabileceğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ufuk İyigün, özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların bayram sofralarında daha dikkatli davranması gerektiğini söyledi. Bayram dönemlerinde günlük beslenme düzeninin kısa sürede değiştiğine dikkat çeken İyigün, kontrolsüz tüketimin tansiyon yükselmesi, ritim bozukluğu, çarpıntı ve ani şeker dalgalanmalarına neden olabileceğini ifade etti.

Bayram sofralarının geleneksel olarak oldukça zengin hazırlandığını belirten İyigün, “Kurban Bayramı’nda özellikle yeni kesilmiş etin yoğun şekilde tüketildiğini görüyoruz. Ancak kırmızı etin aşırı miktarda tüketilmesi; kolesterol seviyelerinde yükselmeye, tansiyonun kontrolsüz şekilde artmasına ve kalp-damar sistemi üzerinde ciddi yük oluşmasına neden olabiliyor. Özellikle hipertansiyon, diyabet, kalp yetmezliği ve damar sertliği gibi hastalığı bulunan kişilerin bu dönemde beslenmelerine ekstra özen göstermesi gerekiyor” dedi

Etin pişirme yönteminin de sağlık açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken İyigün, “Bayram sofralarında en sık yapılan hatalardan biri kavurma ve kızartma tüketiminin aşırıya kaçmasıdır. Oysa etin haşlama, fırında pişirme ya da ızgara yöntemiyle hazırlanması kalp sağlığı açısından çok daha güvenlidir. Aşırı yağlı ve tuzlu tüketim, özellikle ileri yaş grubunda kalp krizi riskini artırabiliyor” ifadelerini kullandı.

Bayram ziyaretlerinde gün boyu devam eden ikram kültürünün de kontrolsüz kalori alımına yol açtığını belirten İyigün, “Bir evde tatlı, diğer evde börek, başka bir yerde et ve hamur işi tüketildiğinde gün sonunda vücudun taşıyabileceğinin çok üzerinde bir yük oluşuyor. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilmesi, porsiyonların küçültülmesi ve öğün düzeninin korunması gerekiyor. Özellikle yemekleri hızlı tüketmek yerine yavaş yemek tokluk hissinin oluşmasını sağlar ve gereksiz kalori alımını azaltır” diye konuştu.

Günlük tuz tüketiminin büyük önem taşıdığını vurgulayan İyigün, “Dünya Sağlık Örgütü günlük yaklaşık 5 gram yani bir çay kaşığı kadar tuz tüketimini öneriyor. Ancak bayram sofralarında salamura ürünler, kavurmalar, hazır içecekler ve işlenmiş gıdalar nedeniyle bu miktarın çok üzerine çıkılabiliyor. Fazla tuz tüketimi tansiyon hastaları için ciddi risk oluşturuyor” dedi. Bayram boyunca su tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini kaydeden İyigün, “Gazlı ve şekerli içecekler yerine su, maden suyu veya ev yapımı ayran tercih edilmeli. Özellikle sıcak havalarda yetersiz sıvı tüketimi tansiyon dengesini bozabiliyor ve kalbin yükünü artırabiliyor” ifadelerini kullandı. Beslenmenin yanında hareketin de önemli olduğuna değinen İyigün, “Bayram boyunca uzun saatler oturmak yerine kısa yürüyüşler yapmak, asansör yerine merdiven kullanmak ve gün içinde hareketli kalmak kalp sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Bayram sadece yemek odaklı geçirilmemeli. Uyku düzeni, stres kontrolü ve dinlenme de kalp sağlığını koruyan önemli unsurlar arasında yer alıyor” dedi. Özellikle ileri yaş grubundaki vatandaşların ani göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı veya baş dönmesi gibi belirtileri ciddiye alması gerektiğini söyleyen İyigün, “Bayramda ‘nasıl olsa geçer’ düşüncesiyle belirtilerin göz ardı edilmesi ciddi sonuçlara yol açabilir. Sağlıklı bir bayram geçirmek için ölçülü beslenmek, hareket etmek ve vücudun verdiği sinyalleri dikkate almak gerekiyor” diye konuştu.

