  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Mansur Yavaş tarafını belli etti Trump'tan Küba bahanesi: Onlara yardım etmek istiyorum CHP Genel Merkezi önünde inanılmaz anlar! Hain Kemal sloganları atıldı Ömer Çelik'ten flaş açıklama! 'Buranın verdiği mesajı bütün dünya anlamalı' Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler "Mutlak butlan" kararı çıkmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi Hukukçular butlan kararını değerlendirdi! Türk siyaseti için tescilli bir zafer Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü, İYİ Parti'den jet hızında karar CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi Adalet Bakanı Gürlek’ten “mutlak butlan” açıklaması
Spor Almanya, Dünya Kupası kadrosunu açıkladı! Sane kararı belli oldu
Spor

Almanya, Dünya Kupası kadrosunu açıkladı! Sane kararı belli oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Almanya, Dünya Kupası kadrosunu açıkladı! Sane kararı belli oldu

Almanya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Teknik direktör Julian Nagelsmann'ın açıkladığı kadroda Galatasaray forması giyen Leroy Sane de bulunuyor.

Almanya, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Curaçao, Fildişi Sahili ve Ekvador ile E Grubu'nda mücadele edecek Almanya'da Bayern Münih'ten 7 oyuncu yer alıyor.

Almanya'nın 26 kişilik 2026 Dünya Kupası kadrosu şöyle:

Kaleci: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Münih), Alexander Nubel (Monaco)

Defans: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Münih), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Münih), Malick Thiaw (Newcastle United)

Orta saha: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Münih), Pascal Gross (Brighton), Jamie Leweling (Stuttgart), Lennart Karl (Bayern Münih), Jamal Musiala (Bayern Münih), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Alexander Pavlovic (Bayern Münih), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool)

Forvet: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Leroy Sane (Galatasaray), Denis Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle United)

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası için geniş kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası için geniş kadrosu açıklandı

Spor

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası için geniş kadrosu açıklandı

Portekiz’in Dünya Kupası kadrosu netleşti
Portekiz’in Dünya Kupası kadrosu netleşti

Spor

Portekiz’in Dünya Kupası kadrosu netleşti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23