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Ekonomi İtalya'dan Türkiye'ye 44 milyonluk sipariş!
Ekonomi

İtalya'dan Türkiye'ye 44 milyonluk sipariş!

Yeniakit Publisher
2023-12-04 14:36:00 -
İtalya'dan Türkiye'ye 44 milyonluk sipariş!

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ, KAP'a İtalyanlarla 44 milyonluk euroluk anlaşmayı bildirdi.

Karsan, İtalya Merkezi Satınalma Ofisi (Consip S.P.A) ile imzalanan sözleşme kapsamında, toplam 104 araçlık yaklaşık 44,2 milyon avro bedelli (KDV hariç) sipariş aldı.

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Şirketimiz, Consip S.P.A ile imzalanan sözleşme kapsamında, toplamda 104 araçlık yaklaşık 44,2 milyon avro bedelli (KDV hariç) siparişler almıştır. Söz konusu siparişler kapsamında, teslimatların 2024 ve 2025 yılları içerisinde tamamlanması planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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