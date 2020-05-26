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İtalya’da vaka ve ölü sayısı düşüyor

İtalya’da yeni tip korona virüs nedeniyle son 24 saatte 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 32 bin 955’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 21:51:44 -
İtalya’da vaka ve ölü sayısı düşüyor

İtalya’da yeni tip korona virüs nedeniyle son 24 saatte 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 32 bin 955’e yükseldi.


Avrupa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço artıyor. İtalya’da Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte virüs nedeniyle 78 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 32 bin 955’e ulaştığı bildirildi. İtalya’da art arda 3. günde günlük ölü sayısı 100’ün altında kaldı. Ülkede dün 92, 24 Mayıs’ta ise 50 kişi hayatını kaybetmişti. Salgının Şubat ayında baş gösterdiği ülkede son 24 saatte 397 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 230 bin 555’e yükseldiği ifade edildi. Aktif vaka sayısının ise 2 bin 358 düşerek 52 bin 942’ye gerilediği aktarıldı.


Ülke genelinde 2 bin 677 kişinin virüsü yenerek iyileştiği, iyileşenlerin toplam sayısının 144 bin 658’e yükseldiği belirtildi. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 541’den 521’e geriledi.


Korona virüse bağlı ölümlerde Avrupa’da ikinci ülke konumunda bulunan İtalya’da şu ana kadar 3 milyon 539 bin 927 test yapıldı.

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