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Dünya İtalya'da son korona bilançosu açıklandı
Dünya

İtalya'da son korona bilançosu açıklandı

İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 28 kişi hayattını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 19:35:00 -
İtalya'da son korona bilançosu açıklandı

İtalya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 249 bin 988 test yapıldı, 1197 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 252 bin 95'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 89 bin 150'ye geriledi. İtalya'da bugün virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 artarak 127 bin 253'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 4 bin 87 artışla 4 milyon 35 bin 692'ye çıktı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı bugün itibarıyla 45 milyon 22 bin 254 oldu. Aşılananların 15 milyon 286 bin 319'unu ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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