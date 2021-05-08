İtalya'da son bilanço açıklandı

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 338 bin 436 testte 10 bin 176 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana vaka sayısı 4 milyon 102 bin 921'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hastası sayısı 390 bin 120'e geriledi, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 211 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 224 artarak 122 bin 694'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 17 bin 394 artışla 3 milyon 590 bin 107'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibariyle 23 milyon 349 bin 402 oldu. Aşılananların 7 milyon 155 bin 712'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.