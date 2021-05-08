İtalya'da son bilanço açıklandı
İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 10 bin 176 yeni vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 338 bin 436 testte 10 bin 176 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana vaka sayısı 4 milyon 102 bin 921'e ulaştı.
Ülkede aktif Kovid-19 hastası sayısı 390 bin 120'e geriledi, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 211 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 224 artarak 122 bin 694'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 17 bin 394 artışla 3 milyon 590 bin 107'e ulaştı.
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibariyle 23 milyon 349 bin 402 oldu. Aşılananların 7 milyon 155 bin 712'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.