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Aktüel İtalya'da son 24 saatte 680 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İtalya'da son 24 saatte 680 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-16 19:40:04 -
İtalya'da son 24 saatte 680 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 680 artarak, 66 bin 537 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 17 bin 572 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının ülkede başladığı şubattan beri toplam vaka sayısı 1 milyon 888 bin 144'e ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 645 bin 706'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 926'ya geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 680 artarak 66 bin 537'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 34 bin 495 artarak 1 milyon 175 bin 901 oldu.

Bu arada, Başbakan Giuseppe Conte, uzmanlardan gelen uyarılar doğrultusunda koalisyon ortakları ve bölge yöneticileri ile Noel ve yılbaşı tatil dönemine yönelik ek önlemleri görüşüyor.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, tatil dönemi sonrasında ocak ayında salgında 3. dalgayla karşı karşıya kalmamak için, ülke genelinde 6 Ocak'a kadar daha sıkı tedbirler alınmasının hükümetin gündeminde olduğu belirtildi.

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