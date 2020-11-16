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Aktüel İtalya'da son 24 saatte 504 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İtalya'da son 24 saatte 504 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-16 20:02:47 -
İtalya'da son 24 saatte 504 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, ölenlerin sayısı son 24 saatte 504 artarak 45 bin 733'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 27 bin 354 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Salgının başlangıcından Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 1 milyon 205 bin 881 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 717 bin 784'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 492'ye çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 504 artarak, 45 bin 733'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 21 bin 554 artarak 442 bin 364 oldu.

- "Yoğun bakım ünitelerinin üzerinde baskı yok"

Sağlık Bakanı Roberto Speranza La Stampa gazetesine verdiği demeçte, ülke genelinde uyguladıkları 3 aşamalı risk ve buna uygun tedbir stratejisinin işlediğini görmek bakımından önlerindeki 7 ila 10 günlük sürecin belirleyici olacağını söyledi.

Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri de yaptığı açıklamada, "İtalya'da mart ayında 5 bin 179 yoğun bakım yatağımız vardı ve salgın zirve yaparken hasta sayımız yaklaşık 7 bindi. Bugün ise yoğun bakım ünitelerinin sayısını artırdık ve yaklaşık 10 bine çıkardık. Bu sayı gelecek ay 11 bin 300 olacak. Bugün yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 3 bin 400 civarında. Dolayısıyla yoğun bakım üniteleri üzerinde baskı yok." ifadelerini kullandı.

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