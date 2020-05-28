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Spor

İtalya'da Serie A'nın başlama tarihi açıklandı

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora bugün lig yönetimi ve federasyonla görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada Serie A'nın 20 Haziran'da başlayacağı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 21:31:00 -
İtalya'da Serie A'nın başlama tarihi açıklandı

Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında ara verilen İtalya Serie A ligi 20 Haziran'da başlayacak.

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora bugün lig yönetimi ve federasyonla görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Serie A'nın başlama tarihi belli oldu. Toplantı sonrası ligin 20 Haziran'da başlayacağı açıklandı.

Öte yandan İtalya Kupası yarı final rövanşlarının ise 13 Haziran'da yapılması kararlaştırıldı.

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