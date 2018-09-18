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İtalya'da ligler ertelendi!

İtalya Serie B'de oynanan üçüncü hafta maçlarının ardından lige ara verilmesi kararlaştırıldı. Liglerin ertelenme sebebi olarak ise üç takımın ligden çekilmesi olduğu öğrenildi.

18 Eylül 2018 Salı 19:41
İtalya'da ligler ertelendi!

Bu sezon 22 yerine 19 takımın mücadele ettiği İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B), 3. hafta maçları sonrası ertelendi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre İtalya Üçüncü Ligi (Serie C) takımlarından Pro Vercelli'nin itirazını haklı bulan Lazio Bölge İdare Mahkemesi, Serie B karşılaşmalarına ara verilmesini kararlaştırdı.

Haberlerde, Serie B maçlarının, mahkemenin kesin karara varacağı 9 Ekim'e kadar oynanmayabileceği de paylaşıldı.

Serie B 2018-19 sezonu; Avellino, Bari ve Cesena kulüplerinin yaşadığı mali sorunlar yüzünden 22 yerine 19 takımla başlamıştı.

Bunun üzerine Serie C takımları Pro Vercelli, Siena, Novara, Catania ve Ternana, alt ligden 3 kulübün Serie B'ye alınması gerektiğine dair mahkemeye itirazda bulunmuştu.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 19:41
  1. Serie B
  2. İtalya

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