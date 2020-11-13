  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İtalya'da Kovid-19 salgınında 40 bin 902 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı
Aktüel

İtalya'da Kovid-19 salgınında 40 bin 902 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı

Ülkede son 24 saatte 550 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-13 20:18:48 -
İtalya'da Kovid-19 salgınında 40 bin 902 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 40 bin 902 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, bugünkü 40 bin 902 kişiyle, salgının başladığı şubat ayından beri ülkede bir günde kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Böylece salgın başından bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 107 bin 303 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 663 bin 926'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 230'a çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 550 artarak, 44 bin 139'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 11 bin 480 artarak, 399 bin 238 oldu.

Bu arada, İtalya Tabipler Birliği, Cenova'da bir doktorun daha Kovid-19'dan yaşamını yitirmesiyle salgında ölen doktor sayısının 189'a ulaştığını açıkladı.

- 5 bölgenin risk seviyesi artırılıyor

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Sağlık Bakanı Roberto Speranza’nın bu akşam Campania ve Toskana bölgelerinin orta riskli sarı kategoriden, çok yüksek riskli kırmızı kategoriye, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia ve Marche bölgelerinin de sarıdan, orta-yüksek riskli turuncu kategoriye alındığına dair kararı imzalayacağı belirtildi.

Campania Bölgesi’nin merkez şehri Napoli’nin belediye başkanı Luigi De Magistris, Bakan Speranza ile görüştüğünü ve Campania'nın da 15 Kasım'dan itibaren kırmızı bölge olacağının kendisine söylendiğini açıkladı.

Buna göre, yayılmanın yüksek ve hastane kapasitelerinin yoğun baskı altında olduğu kırmızı ve turuncu bölgelerde, acil durumlar haricinde şehirlerarası seyahat yasağı, bölgeye giriş-çıkış yasağı uygulanacak. Tüm restoranlar sadece paket servis için açık olacak ve AVM’ler kapalı tutulacak.

Sadece gıda ürünleri satan yerler ve eczaneler açık kalacak.

İlk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitim sürecek, lise ve yüksek öğrenimde uzaktan eğitime geçilecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran, Türkiye'den yardım istemişti! Bölgede tehlike çanları çalıyor
Dünya

İran, Türkiye'den yardım istemişti! Bölgede tehlike çanları çalıyor

İran'da bulunan ve yeniden canlandırma çalışmalarının 2027 yılında tamamlanacağı açıklanan Urumiye Gölü, kuruma tehlikesini artık çok net bi..
Herkes için büyük kolaylık! Naci Ağbal'ın ilk icraatı beğeni topladı
Ekonomi

Herkes için büyük kolaylık! Naci Ağbal'ın ilk icraatı beğeni topladı

Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın ilk icraatı yeni ödeme sistemi "FAST" oldu. FAST ile para transferleri için mesai saatlerini bekle..
Aynı günde 4 Kovid-19 testi yaptırdı! Elon Musk'ın sözleri dünya gündemini sarstı
Dünya

Aynı günde 4 Kovid-19 testi yaptırdı! Elon Musk'ın sözleri dünya gündemini sarstı

Elektrikli araç tasarlayan ve üreten Tesla şirketinin Üst Yöneticisi Elon Musk, aynı gün içinde yaptırdığı 4 koronavirüs testinden ikisinin ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay