  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canavar otu nedir? Canavar otunun faydaları nelerdir? Canavar otu ne işe yarar, ne için kullanılır? Canavar otu çayı nasıl hazırlanır?

İş ilanları İŞKUR kamu personel alımları başvuruları

Sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

Devlet Bahçeli'nin 'vekil transferi' önerisi sonrası AK Parti'den ilk açıklama

Sabancı Holding 150 bin hızlı tanı kitini bakanlığa teslim etti
için kalan
Aktüel

İtalya'da Kovid-19 salgın eğrisindeki düşüş devam ediyor

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Prof. Silvio Brusaferro: - "(Vakalardaki) düşüşe rağmen virüsün etrafta dolaşımı sürüyor. Kişisel önlemlerin gevşetilmesine izin veremeyiz"

Yeniakit Publisher
2020-05-22 16:13:36 -
İtalya'da Kovid-19 salgın eğrisindeki düşüş devam ediyor

ROMA (AA) - İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını eğrisinin istikrarlı biçimde düşüş eğiliminde olduğunu söyledi.

Başkent Roma'da salgına ilişkin haftalık verilerin açıklandığı basın toplantısında konuşan Brusaferro, "Salgın eğrisi, istikrarlı biçimde düşmekte." dedi.

Brusaferro, ülke genelindeki bütün bölgelerde düşüşün birbirinden farklılık gösterse de sürdüğünü ancak bölgelerdeki gidişatın ülkeyi üçe böldüğünü kaydetti.

Salgından en çok etkilenen ve en çok can kaybının yaşandığı Lombardiya bölgesinde de salgının düşüşte olduğunu aktaran Brusaferro, "Bu olumlu bir işaret." dedi.

Brusaferro, "(Vakalardaki) Düşüşe rağmen virüsün etrafta dolaşımı sürüyor. Kişisel önlemlerin gevşetilmesine izin veremeyiz." diye konuştu.

Silvio Brusaferro, ilerleyen haftalarda vaka sayısında artışlar olabileceğini ancak zamanında buna önlem alabileceklerini ifade etti.

Toplantıya katılan İtalya Eczacılar Ajansı (AIFA) Genel Direktörü Nicola Magrini de aşı konusunda ilerleme sağlanan 5-6 çalışma olduğu bilgisini verirken, ilk aşının 2021 bahar ya da yaz aylarına yetişebileceğini umduğunu belirtti.

Bu arada, Sağlık Bakanı Roberto Speranza da salgına ilişkin verilerin cesaret verici seyrettiğini, ülkenin, 4 Mayıs’ta başlayan kademeli normale dönüş sürecine ayak uydurduğunu kaydetti.

Basın toplantısında paylaşılan verilere göre, incelenen 31 bin 17 ölümün yüzde 95,3'ünü 60 yaş ve üzeri grup oluşturuyor. Bu grup içinde, Kovid-19’un en çok etkilediği yaş aralığı ise yüzde 40,9 (12 bin 691 kişi) ile 80-89 yaş grubu oldu. Kovid-19 vakalarının yaş ortalaması 62 olarak verildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı