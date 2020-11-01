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Aktüel İtalya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 700 bini geçti
Aktüel

İtalya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 700 bini geçti

Ülkede son 24 saatte 29 bin 907 yeni vaka tespit edilirken, 208 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-01 19:58:05 -
İtalya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 700 bini geçti

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 700 bini geçti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 29 bin 907 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 709 bin 335'e çıktı.

Aktif Kovid-19 vaka sayısı 378 bin 129'a, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 1939'a yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 208 artarak 38 bin 826'ya çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 2 bin 954 artarak 292 bin 380 oldu.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, vaka sayısındaki artış nedeniyle hükümetin ilave önlemler hazırlığında olduğu belirtildi. En çok vaka artışının görüldüğü Milano ve Napoli gibi kentlerin kırmızı bölge ilan edilmesi, bölgeler arasında seyahatin acil haller dışında durdurulması gibi bazı kısıtlayıcı tedbirlerin getirilebileceği basında yer aldı.

Ülkede dün 31 bin 758 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.



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