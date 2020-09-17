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Dünya İtalya'da 'koronavirüssüz uçuş' projesi başlatıldı
Dünya

İtalya'da 'koronavirüssüz uçuş' projesi başlatıldı

İtalya'nın Roma ve Milano kentleri arasında, yalnızca koronavirüs test sonuçları negatif olan yolcuların alındığı 'koronavirüssüz uçuş' adlı seferler başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 04:25:00 -
İtalya'da 'koronavirüssüz uçuş' projesi başlatıldı

Yeni tip koronavirüs salgının en fazla etkilediği ülkeler arasında bulunan İtalya, yalnızca koronavirüs test sonucu negatif çıkan yolcuların yer aldığı 'koronavirüssüz uçuş' isimli seferler başlattı. İlk uçuş, Roma ve Milano kentleri arasında gerçekleştirildi.

Alınan karar doğrultusunda, İtalyan havayolu şirketi Alitalia'nın her gün Roma'dan Milano'ya yaptığı 7 uçuştan 2'sinde yolculara koronavirüs testi yapılacak. Bu kapsamda yolcular, Fiumicino Havalimanı'nda yarım saat içerisinde sonuç verebilen hızlı test yaptırabilecek.

Ancak uçuştan 72 saat önce başka bir yerde yapılmış koronavirüs testi sonuçları da kabul edilecek. Test sonuçları pozitif çıkan yolcular, uçağa alınmayacak ve bilet ücretleri iade edilecek.

Sonuçları negatif çıkan yolcuların da uçak içerisinde maske takmaları zorunlu olacak.

Yolcuların seyehat esnasında kendilerini güvende hissetmelerini amaçlayan projenin deneme aşaması 1 ay sürecek. Başarılı sonuçlar alınması halinde söz konusu projenin diğer uçuşlarda da hayata geçirilmesi planlanıyor.

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