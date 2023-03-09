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Dünya İtalya'da koronavirüs rezaleti
Dünya

İtalya'da koronavirüs rezaleti

İtalyan yetkililerin koronavirüs sürecinde, ülkenin imajını korumak için pandemiye dair gerçekleri gizledikleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 15:17:00 -
İtalya'da koronavirüs rezaleti

Kovid-19 pandemisinin başta en ağır vurduğu ülke olması nedeniyle yıkım benzeri bir süreçten geçen İtalya'da o sırada siyasi liderlerin WhatsApp mesajlaşmalarında ülkenin imajını korumak adına gerçekleri örtbas ettikleri, virüsün yayılması hakkında şakalaştıkları ve anlaşmazlıklar nedeniyle gerekli önlemleri almadıkları ortaya çıktı.

İtalyan siyasetçilerle üst düzey sağlık yetkilileri arasındaki WhatsApp yazışmaları, savcıların eski Başbakan Giuseppe Conte, eski Sağlık Bakanı Roberto Speranza ve diğer 17 yetkili hakkında pandemiye müdahalede ağır kusur ve insan öldürme şüphesiyle yürüttüğü soruşturma kapsamında açıldı.

Kovid'in hızla yayılmasına koşut, bölgesel ve ulusal yetkililer Lombardiya eyaletini karantinaya alıp almama konusunda aralarında dalaşırken, bölgesel sağlık yetkilileri Aida Andreassi ile Marco Salmoiraghi arasındaki bir WhatsApp yazışması, liderlerin durumun ciddiyetine dair gerçeği saklama girişimine işaret etti.

Sputnik'in haberine göre Andreassi şöyle yazdı:

"Lombardiya bölge başkanının bana ne dediğini biliyor musun? 'Gerçeği söyleyemezsin.' 'Peki, o zaman biz de Çin gibiyiz' dedim. 'Çin'den çok daha kötüyüz, en azından orada bir diktatörlük var' diye cevap verdi."
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Kısa süre önce yeniden Lombardiya Bölge Başkanı seçilen Attilio Fontana da soruşturulanlar arasında.

Dönemin Sağlık Bakanlığı Genel Sekreteri Ruocco'nun 29 Şubat 2020'de - İtalya'nın karantinaya girmesinden neredeyse iki hafta önce - gönderdiği bir mesaj da pandemi yönetimindeki kaosun göstergesi: "Pek çok şey oluyor: Conte ve Speranza ile çatışan Bilim Komitesi, yeniden düşünmelerini istedi. Bu bir dünya savaşı."

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