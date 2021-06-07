İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 65 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 84 bin 567 testte 1273 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 233 bin 698'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 188 bin 453'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 759'a geriledi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı, 65 artarak 126 bin 588'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 5 bin 24 artışla 3 milyon 918 bin 657'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı bugün itibarıyla 38 milyon 391 bin 998 oldu. Aşılananların 13 milyon 98 bin 261'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.