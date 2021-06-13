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Dünya İtalya'da ağır koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

İtalya'da ağır koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, toplam ölü sayısı 127 bin 2'ye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 23:05:00 -
İtalya'da ağır koronavirüs bilançosu açıklandı

İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 127 bini geçti. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 244 bin 872'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 160 bin 313’e, yoğun bakımdakilerin sayısı 565'e geriledi. İtalya'da son 24 saatte 26 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 127 bin 2'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı 3 bin 460 artışla 3 milyon 957 bin 557'ye ulaştı.

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