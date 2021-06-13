İtalya'da ağır koronavirüs bilançosu açıklandı
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, toplam ölü sayısı 127 bin 2'ye çıktı.
İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 127 bini geçti. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 244 bin 872'ye ulaştı.
Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 160 bin 313’e, yoğun bakımdakilerin sayısı 565'e geriledi. İtalya'da son 24 saatte 26 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 127 bin 2'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı 3 bin 460 artışla 3 milyon 957 bin 557'ye ulaştı.