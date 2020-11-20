İtalya Ulusal Cerrahlar ve Diş Hekimleri Federasyonu Başkanı Anelli, Kovid-19 salgınını anlattı:

ROMA (AA) - BARIŞ SEÇKİN - İtalya Ulusal Cerrahlar ve Diş Hekimleri Federasyonu (FNOMCEO) Başkanı Dr. Filippo Anelli, ülkede son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin verilerde bir yavaşlama olduğunu, bununla beraber şu anki en büyük sıkıntılarının hemşire ve uzman hekim eksikliği olduğunu belirtti.

Anelli, Kovid-19 salgınının İtalya'daki gidişatını, İtalyan sağlık sistemindeki etkilerini ve salgına yönelik tedbirleri, AA muhabirine değerlendirdi.

Salgının gidişatının hız kestiğine dikkati çeken Anelli, "Bugünlerde salgının yavaşladığına dair sinyaller var. Küçük de olsa sinyaller yavaşlamaya işaret ediyor. Kırmızı bölge gibi sert önlemlerin alınması, Kovid-19'dan etkilenen insanların, yeni vaka sayısının net biçimde azalmasında önemli bir etkiye sahip olabileceğini düşündürüyor ki bu doğru. Diğer yandan, Puglia gibi turuncu bölgelerde yayılma artık kontrol altında değil ve bugün Puglia Bölge Başkanı iki kentte daha kırmızı bölge ve daha çok kısıtlama talep etti." diye konuştu.

Ülke genelinde sert tedbirlere başvurulmasının salgında yayılmayı azaltacağını dile getiren Anelli, artan Kovid-19 hastaları karşısında sağlık tesislerinde Kovid-19 olmayan hastalara ayrılan yerler arasında denge olması gerektiğini, dengesizliğin kendilerini güçlü şekilde endişelendirdiğini söyledi.

Kendisinin kısa süre önce topyekun kapanma çağrısı yaptığı hatırlatılan Anelli, ülkede mart ortasında başlayan ve mayıs ortasına kadar süren ulusal düzeydeki kapanma yerine bugün bölgesel tedbirler uygulandığına işaret ederek, "Bu nedenle halihazırdaki önlemlerle, salgında çözülmenin ilk dalgada uygulanan tam kapanma sayesinde 2 ayda elde edilene göre çok daha uzun süreceğine inanıyorum." dedi.

- "Yoğun bakım üniteleri arttı ama uzman ve doktorların sayısı artmadı"

Salgında ikinci bir dalga olacağını öngördüklerini ve bunun sonbaharda olacağına dair uyarılarını yaptıklarını belirten Anelli, "İspanyol Gribi de Avrupa'da iki aşamalı bir eğilim göstermiş ve ikinci dalga, ilkinden daha ciddi geçmiştir. Bu nedenle endişe bunun Kovid-19 salgınında da aynı şekilde gerçekleşmesiydi ki şu an olan da budur." dedi.

Anelli, salgınla mücadelede yetişmiş eleman kadrosunun önemine işaret ederek, "Hükümet, yoğun bakım ünitelerini arttırdı ve yatak kapasitelerini 5 binden 11 bine kadar yükseltti. Yüzde 110'luk bir artış var ama açıkçası uzmanların ve doktorların sayısının artmadığı bir durumumuz da var. Şu anda var olan en büyük engellerimizden biri bu. Şu anda hem hemşire hem uzman hekim eksikliği söz konusu." şeklinde konuştu.

- Sıkı tedbirlere karşı sosyal tepkiler

Doktorların ve halk sağlığı uzmanlarının kapanma çağrılarına karşın ülkenin farklı kentlerinde sıkı tedbirler karşısında protestolar düzenlendiği hatırlatılan Anelli, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Günümüzün sosyolojik sorunlar, toplumu etkiliyor. Bir ticari işletmenin kapatılması, işinizi kaybetme korkusuna yol açıyor ve bu, çoğu zaman insanların olumsuz ve inkarcı teoriyi benimsemesine neden oluyor. Biz bugün, doktorların doğruyu söylemesinin, şeffaflıkla ve hiçbir şey gizlemeden anlatmasının uygun olduğunu söylemeye devam ediyoruz çünkü topluma yapabileceğimiz hizmet budur."

Napoli başta olmak üzere pek çok kentten gelen protesto haberlerine ilişkin de Anelli, "Tüm üretim faaliyetlerinin kapatılmasının, toplumu özellikle birçok sosyal grubu, artık kaldıramadıkları çok ciddi bir ekonomik zorluğa sürüklediğinin, yoksulluğa dokunan bir durumla sonuçlandığının farkındayım ancak bu konunun hem önemli olduğuna hem de hükümetin bir çözüm bulması gerektiğine inanıyorum. Hükümet, çalışma hakkı ile sağlık hakkı arasında doğru dengeyi bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Aşılara sahip olma fikrinin bir umut mesajı olduğunu dile getiren Anelli, ocak ayında aşı kullanımının başlayıp, yavaş yavaş tüm halka erişecek hale gelmesiyle yaz aylarını daha huzurlu karşılayacaklarını kaydetti.

- Salgında 200'ü aşkın doktor hayatını kaybetti

FNOMCEO Başkanı, salgında ön cephede yer aldıklarını ve bugüne kadar 202 meslektaşlarını Kovid-19 nedeniyle kaybettiklerini belirterek, "Özellikle son 10 günde, salgının ilk evresinin en kötü döneminde kendini gösteren ve bugün hayalet gibi geri dönen bu trajik gerçek, bizi çok endişelendiriyor. Bu, tüm çabalarımıza rağmen sağlık çalışanlarının ve doktorların güvenliğinin tam olarak sağlanamadığı anlamına geliyor ve bu durumdan çok endişeliyiz." dedi.

Hükümetin sağlık çalışanları için bazı önlemler aldığını belirten Anelli, buna karşın ölen doktorların yüzde 40'ının sahadaki aile hekimleri ve çocuk doktorları olduğu bilgisini verdi.

Filippo Anelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ölüm oranı hala çok yüksek çünkü en son düşen parametrelerden biri. Yoğun bakıma gidenler kolay kolay çıkamıyor ve maalesef bunların çoğu hayatını kaybediyor. Yani bu, diğerlerine göre yavaş yavaş azalacak bir parametre. Doğal olarak salgının düşüşünü, bu parametreyle göstermeye başlayacağını umuyoruz ama ben bunun çok uzun süre alacağını düşünüyorum."

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı, dün 653 artarak 47 bin 870'e yükselirken, son 24 saatte kaydedilen 36 bin 176 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 1 milyon 308 bin 528’i bulmuştu.