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Aktüel İtalya olumsuz hava koşullarına teslim oldu: 1 ölü
Aktüel

İtalya olumsuz hava koşullarına teslim oldu: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-12-07 14:22:58 -
İtalya olumsuz hava koşullarına teslim oldu: 1 ölü

ROMA (AA) - İtalya'nın kuzeyinden güneyine hafta sonundan bu yana etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, sel ve taşkınlar pek çok bölgede hasara yol açtı.

İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, Emilia-Romagna bölgesinden de geçen Panaro Nehri'nin Castelfranco Emilia ve Nonantola mevkisinde bazı setleri kırarak taşması sonucu, çok sayıda yeri su bastı, yaklaşık 400 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Güneydeki Pignola'da olumsuz hava koşullarının yol açtığı felaketi gözlemlemeye giden belediyenin teknik ofisinde çalışan 51 yaşındaki bir kişinin su seviyesi yükselen kanala düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkenin güneyindeki Sicilya Adası'nda sel ve toprak kaymaları hasara yol açarken, kuvvetli rüzgar sebebiyle de Sicilya yakınlarındaki Eolie Adaları ile vapur seferlerinin yapılamadığı kaydedildi.

Kuzeydeki Alto-Adige bölgesinin yüksek kesimlerinde hafta sonundan beri kar kalınlığının bazı yerlerde 80 ila 140 santimetreyi bulduğu ve bu nedenle bazı yerleşim yerlerine ulaşımın sağlanamadığı belirtildi. Bölgede yoğun kar yağışı sebebiyle çığ düşebileceği uyarısı da yapıldı.

Yoğun kar yağışı sebebiyle İtalya'nın kuzeydeki komşusu Avusturya ile sınır kapılarından Brennero'nun da cumartesi ulaşıma kapandığı ve bu sabah saatlerinde yeniden trafiğe açıldığı aktarıldı.

Kuzeydeki Veneto bölgesinin Başkanı Luca Zaia, taşkınlardan etkilenen Belluno vilayetinde durumun kritik olduğunu belirterek, vatandaşa bölgeye gitmemesi çağrısı yaptı. Zaia ayrıca bölgede acil durum ilan edilmesini talep etti.

Bölgedeki Torri di Quatesolo kasabasında Caveggiara kanalındaki taşkın sebebiyle yaklaşık 20 kişinin itfaiye tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Bu arada, başkent Roma'nın içinden geçen Tiber Irmağı'nın da yoğun yağışlar sonucu su seviyesinin yükseldiği, bu nedenle belediyenin nehir kenarındaki yürüyüş yollarını erişime kapattığı kaydedildi.


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