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Dünya İtalya limanında büyük yangın!
Dünya

İtalya limanında büyük yangın!

İtalyan limanında çıkan yangın patlamalara sebep oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken, zehirli dumanların etrafa savrulduğu öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 14:11:00 -
İtalya limanında büyük yangın!

İtfaiyeciler, İtalya'nın Adriyatik kıyısındaki Ancona kenti sakinlerinin, salı gününü çarşamba gününe bağlayan gecede limanda meydana gelen patlamalar ve ortaya çıkan büyük yangınla uyandıklarını söyledi. 

 Herhangi bir can kaybı bildirmeyen acil servislere göre alevler gece yarısından kısa bir süre sonra depoları ve kamyonları kasıp kavurdu.

 16 itfaiyecinin müdahalesinden sonra yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında patlamalar meydana geldi. Yangının meydana geldiği çevrenin yakınlarında elektrik santrali ve metan fabrikasının olduğunu belirten Rai haberine göre, depolarda yanıcı sıvıların olduğu düşünülüyor.

 Marche bölgesinin başkenti Ancona'yı saran dumanların zehirli olmasından endişe ediliyor. Başkent belediyesi “tüm okulların, üniversitelerin, parkların ve açık hava spor tesislerinin geçici olarak kapatılması” emrini verdi.

 

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