İtalya, Libya ile yapmak istediği göç mutabakatının bir an önce tamamlanmasını istiyor

ROMA (AA) - İtalya, Libya ile 2017 yılında yaptığı ve şubat ayında süresi sona erdiği için yenileme teklifinde bulunduğu göç mutabakatına dair sürecin bir an önce sonuçlanmasını umuyor.

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, başkent Roma'da İtalyan mevkidaşı Luciana Lamorgese ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile ayrı ayrı görüştü.



İtalya İçişleri Bakanlığından Lamorgese-Başağa görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın, iki ülke ilişkilerini, iş birliğini geliştirmeyi ele aldıkları belirtildi.

İnsan kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göç konularına yoğunlaşılan görüşmede, iki tarafın da insan haklarına saygılı, denizde ve karada insanları koruyan sınır kontrolü ve düzensiz göç akınını yönetme ihtiyacında mutabık olduğu kaydedildi.



Görüşmede Lamorgese'nin Libyalı mevkidaşına, iki ülke arasında 2017’de varılan ve süresi geçen şubatta sona eren göç mutabakatına dair İtalya’nın yaptığı yeni teklifi ve bu sürecin sonlandırılmasının önemini hatırlattığı belirtildi.



- Di Maio-Başağa görüşmesi

İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan Di Maio-Başağa görüşmesine ilişkin yapılan açıklamaya göre iki bakan, 5+5 ortak askeri komisyonu bünyesinde Cenevre'de görüşmelerin yeniden başlamasını, Libyalılar arası diyalog ve Libya'daki son gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, Di Maio, Başağa'ya BM Libya Misyonu (UNSMIL) tarafından desteklenen girişimlere ve Libyalılar arası diyaloğa İtalya olarak tam destek verdiklerini aktardı.



Di Maio'nun ayrıca, Libya topraklarında petrol üretiminin tam olarak yeniden başlaması ve dış müdahale olmadan, halkın yararına genel bir siyasi anlaşmaya varılması yönündeki umudunu da dile getirdiği belirtildi.



Düzensiz göç konusunda da Di Maio ve Başağa'nın görüştükleri ve bu hususta İtalya'nın, 2017 Göç Mutabakatı'nın yenilenmesine dair sürecin bir an önce sonuçlandırılması umudunu aktardığı kaydedildi.

İki ülke arasında Şubat 2017'de imzalanan söz konusu mutabakat sayesinde Libya çıkışlı Akdeniz üstünden İtalya’ya ulaşan düzensiz göç akınında ciddi düşüşler yaşanmıştı. Ancak bu mutabakat, Akdeniz'de kurtarıldıktan sonra Libya’ya geri götürülen ya da bu ülkede kalan düzensiz göçmenlerin kamplarda gördüğü muamele, kötü koşullar nedeniyle BM ve sivil toplum kuruluşlarınca pek çok kez eleştirilmişti. Süresi geçen şubatta dolan mutabakat için İtalya, Libya'ya bazı iyileştirmelerle yenileme teklifinde bulunmuştu.

Bu arada, İtalyan basınında çıkan haberlerde, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın da yarın akşam saatlerinde Roma’ya giderek, Başbakan Giuseppe Conte ile görüşeceği belirtildi.

