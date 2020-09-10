İtalya, Kovid-19 salgınında 1597 yeni vaka açıkladı

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1597 yeni vaka açıkladı.



Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı günlük verilere göre, son 24 saatte ülke genelinde 1597 yeni vaka kaydedildi. Yükselme trendindeki yeni vaka eğrisinin yukarı yönlü grafiği, üst üste üçüncü gün olan bugün de devam etti.

Ülkede, Kovid-19 bulaşanların sayısı da 283 bin 180'e ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 974 artarak 35 bin 708 oldu. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 14 artarak, 164'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 10 artarak, 35 bin 587'ye yükseldi.

Bu arada, Yüksek Sağlık Enstitüsü'nden (ISS) yapılan açıklamada, son dönemde artış gösteren yeni vaka sayılarına değinilerek, "Her gün bildirilen yeni vaka sayıları şubat sonundaki verilere benzer olsa da epidemiyolojik aşama tamamen farklıdır. Söz konusu veriler, yerel yürütülen çalışmaların neticesinde virüsün ülkede yayılmakta olduğunu ortaya koyuyor." ifadeleri kullanıldı.

ISS uzmanları, son dönemde vakalar artmasına karşın aslında virüsün geçirgenliğinin artmadığını belirtti.