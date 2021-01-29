  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İtalya güvenlik güçleri harekete geçti! Ronaldo ve eşinin başı yandı
Spor

İtalya güvenlik güçleri harekete geçti! Ronaldo ve eşinin başı yandı

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez ile yaptığı kısa tatil kaçamağına yönelik İtalyan güvenlik güçleri, ülkedeki korona virüs tedbirlerinin ihlal edilmiş olabileceği gerekçesiyle inceleme başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 09:04:00 -
İtalya güvenlik güçleri harekete geçti! Ronaldo ve eşinin başı yandı

İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, Ronaldo'nun eşiyle 26 ve 27 Ocak tarihlerinde ülkenin kuzeyinde kış turizminin merkezlerinden Courmayeur'a gitmesi, İtalyan jandarmasının incelemesine takıldı. Ronaldo'nun eşinin doğum günü olması sebebiyle ünlü çiftin Courmayeur'a gittiği belirtilen söz konusu hadise, Georgina Rodriguez'in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.

Tepki çekti

Çiftin yaşadığı Piyemonte  ile tatile gittikleri Valle d'Aosta'nın Covid-19 açısından ülkede bölgesel bazda uygulanan risk kategorisinde "turuncu" renkte yer alması ve kurallar gereği bu bölgeler arasında seyahatin yasak olması sebebiyle yolculuk tepki çekti.

İnceleme başlatıldı

Sosyal medyada bu tatil eleştiri konusu olurken, Rodriguez'in bir süre sonra Courmayeur'dan yaptığı paylaşımları sildiği belirtildi. Valle d'Aosta'daki İtalyan jandarmasının ilgili biriminin, Ronaldo ve eşinin seyahatiyle ilgili inceleme başlattığı kaydedildi.

Para cezası alacak

La Stampa gazetesinde de ünlü çiftin seyahat yasağı ihlali gerekçesiyle para cezası alabileceği yazıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Pes' dedirtti! CHP'li İBB'den yüzde 44 zam
Gündem

'Pes' dedirtti! CHP'li İBB'den yüzde 44 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda yediemi..
MEB'in tarihi erken bulundu! Bilim Kurulu yüz yüze eğitim için tarih verdi
Gündem

MEB'in tarihi erken bulundu! Bilim Kurulu yüz yüze eğitim için tarih verdi

Dün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un daha önce yüz yüze eğitim söylediği 15 Şubat tarihi erken bulu..
15 Şubat erken bulundu... Bilim Kurulu yüz yüze eğitim için yeni tarih verdi
Korona Virüs

15 Şubat erken bulundu... Bilim Kurulu yüz yüze eğitim için yeni tarih verdi

Önemli bir toplantı daha gerçekleştiren Bilim Kurulu, okulların açılmasından, normalleşme adımlarına kadar birçok konuyu ele aldı. Edinilen ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay