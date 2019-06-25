İtalya çeyrek finalde FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda İtalya, Çin’i 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda İtalya, Çin’i 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Bu yıl Fransa’nın ev sahipliğinde 8.’si düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda İtalya, son 16 turu mücadelesinde Çin ile karşı karşıya geldi. İtalya, Mosson Satdyumu’nda oynanan müsabakayı 2-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Bu zorlu maçta İtalya’ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Giacinti ve 49. dakikada Galli kaydetti.

İtalya’nın bir üst turdaki rakibi Hollanda-Japonya maçının ardından belli olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.