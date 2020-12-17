  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İtalya Başbakanı Conte ve Dışişleri Bakanı Di Maio'dan Bingazi'ye sürpriz ziyaret
Aktüel

İtalya Başbakanı Conte ve Dışişleri Bakanı Di Maio'dan Bingazi'ye sürpriz ziyaret

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Bingazi'de 100 günü aşkındır tutsak olan 18 balıkçı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 14:17:08 -
İtalya Başbakanı Conte ve Dışişleri Bakanı Di Maio'dan Bingazi'ye sürpriz ziyaret

ROMA (AA) - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun, 100 günü aşkındır tutulan İtalyan balıkçıları kurtarmak için Libya'nın Bingazi kentine gittiği belirtildi.

İtalyan basınının "son dakika gelişmesi" olarak duyurduğu habere göre, Conte ve Di Maio, sabahki programlarını akşam saatlerine erteleyerek birlikte Bingazi'ye gitti.

Conte ve Di Maio'nun, Bingazi'ye eylül başında Libya’nın doğusunda darbeci lider Halife Hafter’in komutasındaki gayrimeşru güçlerin 108 gündür alıkoyduğu 8'i İtalyan, 6'sı Tunuslu, 2'si Endonezyalı ve 2'si Senegalli 18 balıkçıyı kurtarmak üzere gitmesinin ardından, balıkçılar özgürlüklerine kavuştu.

Alıkonulan iki tekneden biri olan "Medinea"nın sahibi Marco Marrone, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, "Kurtarıldıklarına dair resmi açıklamayı bekliyoruz ama bugün doğru gün gibi görünüyor." dedi.

İtalyan balıkçıların kayıtlı oldukları Mazara del Vallo kenti Belediye Başkanı Salvatore Quinci de "Hepimiz onları bekliyoruz. Zamanı gelmişti. Gerçekten çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

- İtalyan balıkçılar 3 ayı aşkın süredir tutsak

İtalya'nın Sicilya Adası'nda Mazara del Vallo kentine kayıtlı "Antartide" ve "Medinea" isimli iki İtalyan balıkçı teknesine, eylül başında Libya'nın 35 mil açığında el konulmuştu.

Teknelerde çalışan 8'i İtalyan, 10'u yabancı mürettebat, o tarihten bu yana Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin elinde bulunuyordu.

Balıkçıların aileleri, yakınlarının bir an önce serbest bırakılması için sık sık hükümetle görüşürken, son dönemde ise sürecin uzaması sebebiyle protestolar düzenliyordu.

İtalya'da muhalefet partileri de hükümeti, balıkçıların serbest bırakılmasını sağlayamadığı için son günlerde sert şekilde eleştiriyordu.

İtalyan basınında daha önce Hafter'in balıkçılara karşılık, İtalya’da tutuklu 4 Libyalının serbest kalmasını istemiş olabileceği haberleri çıkmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
21 Aralık’ta elektrikler mi kesilecek? Mehmet Ali Bulut'tan olay sözler
Gündem

21 Aralık’ta elektrikler mi kesilecek? Mehmet Ali Bulut'tan olay sözler

Yazar Mehmet Ali Bulut, 21 Aralık'ta dünya genelinde elektriklerin kesileceğine ilişkin çıkan iddiaları değerlendirdi.
Kuruluş Osman'da yer yerinden oynayacak! Cüneyt Arkın'dan bomba çıkış
Medya

Kuruluş Osman'da yer yerinden oynayacak! Cüneyt Arkın'dan bomba çıkış

Çarşamba akşamları tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Aksakallıların re..
Rusya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması!
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması!

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda basın toplantısı düzenleyen Çijov, geçen haftaki AB zirvesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay