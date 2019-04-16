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İtalya, 54 Hollandalı taraftarı sınır dışı ediyor

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Juventus-Ajax maçı için Torino'ya gelen Hollandalı taraftarlardan 54'ünün şiddet yanlısı oldukları gerekçesiyle sınır dışı edilecekleri açıklandı

16 Nisan 2019 Salı 00:43
İtalya, 54 Hollandalı taraftarı sınır dışı ediyor

MADRİD (AA) - İtalyan polisi, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında oynanacak Juventus- Ajax maçı için Torino kentine gelen Hollandalı taraftarlardan 54'ünün şiddet yanlısı oldukları gerekçesiyle sınır dışı edileceklerini açıkladı.

İtalya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Settimo Torinese otoyolunda durdurulan ve polis karakoluna götürülen 54 Hollandalı taraftarın kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından sınır dışı edileceği bildirildi.

Verilen bilgilerde iki otobüs ile İtalya'ya gelen söz konusu Ajax taraftarlarının üzerlerinden sis bombası, fişek, silah ve bıçak çıktığı belirtilerek, maç öncesinde Juventuslu taraftarlarla sokak kavgası yapmayı planladıkları kaydedildi.

Diğer yandan konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "Polise teşekkürler. Kimse düzeni bozmak için İtalya'ya gelemez. Statlarımız ve şehirlerimiz şiddet yanlılarına kapalıdır." dedi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin Amsterdam'da oynanan ilk maçı öncesinde her iki takımın taraftarları arasında olaylar çıkmış ve Hollanda polisi Juventus taraftarlarından 120 kişinin stadyuma girmesini engelleyerek, bazılarını gözaltına almıştı.


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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 00:43
  1. Hollandalı taraftarlar
  2. İtalya İçişleri Bakanlığı
  3. Juventus-Ajax maçına doğru
  4. UEFA Şampiyonlar Ligi

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